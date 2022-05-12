Швеция, вероятно, последует ее примеру
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Финляндия заявила о намерении безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО
ФОТО REUTERS

Финляндия в четверг заявила, что намерена без промедления подать заявку на вступление в НАТО, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что Швеция, вероятно, последует ее примеру.

«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней», - говорится в совместном заявлении президента страны Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин.

Союзники по НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция быстро получат членство, сообщили Reuters пять дипломатов и официальных лиц. Это даст возможность увеличить военное присутствие в скандинавском регионе в течение годичного периода ратификации.

Финляндия, у которой с Россией общая граница протяженностью 1300 км и история конфликта до 1945 года, постепенно активизировала сотрудничество с Организацией Североатлантического договора в качестве партнера с тех пор, как РФ аннексировала украинский Крым в 2014 году.

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