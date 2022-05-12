В Алматы пройдет концерт, посвященный Батырхану Шукенову

18 мая Батырхану Шукенову исполнилось бы 60 лет и концерт BATYR.GUL ALMATY приурочен к этой дате. Мероприятие сначала хотели провести во Дворце Республики, на любимой сцене Батыра, но затем решили перенести его на улицу, что символично: в день, когда стало известно о смерти певца, именно там стихийно собралось несколько тысяч человек.

20 мая песни артиста впервые прозвучат в исполнении Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) под управлением Каната Омарова, хора, солистов и исполнителей – друзей и современников Батыра и молодых музыкантов. К созданию аранжировок привлечены талантливые композиторы – Шырын Базаркулова, Илья Башкатов, Галымжан Берекешев, Данияр Бержапраков, Адильжан Толукпаев и Сатжан Шаменов. В концерте примут участие народная артистка Республики Казахстан Жания Аубакирова, композитор Ренат Гайсин, певцы Рустем Нуржигит, Марсель и молодые артисты, которые по-своему интерпретируют его творчество – Мади Сыздыков, dudeontheguitar, Jeltoksan., Makvin, nasiafromasia и другие.

Жания Аубакирова стала художественным руководителем концерта: «Мы прекрасно понимаем, что творчество Батыра не для узкого круга людей, и мы здесь выходим из зоны комфорта и делаем эксперимент, к которому мы на самом деле уже давно готовы. Сейчас самые ведущие симфонические оркестры мира играют хиты. Я присутствую на репетициях и вижу, что музыканты знают эти мелодии (песни Батыра – прим. В) и интерпретируют их уже так, как если бы это уже было мировое искусство».

Директор Фонда Бытырхана Шукенова Наргиз Шукенова рассказала, что концерт выстраивался на первом сольном альбоме артиста «Отан ана», который он очень любил: «Я до сих пор считаю, что это вершина его творчества. Будут естественно, «Твои шаги», очень ранние вещи из «А'Студио», которые звучат очень по-алматински, конечно, не обойдется без «Джулии». Сложно было сделать программу подвижной, но мы надеемся, что будет весело».

Вход на концерт свободный.