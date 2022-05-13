Коронавирусом в КНДР заразились более 18 тыс. человек

В результате вспышки коронавируса в КНДР, которую власти называют первой за все время пандемии, заразились более 18 тыс. человек, скончались 6 человек, сообщает Русская служба ВВС .

Накануне северокорейские власти сообщили о первых случаях заражения вариантом «Омикрон» в Пхеньяне. После этого по всей стране был введен режим «максимальной чрезвычайной ситуации» и объявлен локдаун.

Северокорейские СМИ также сообщили о вспышке неизвестной лихорадки, которая была зафиксирована в конце апреля и затронула 350 тыс. человек, из них 162 тыс. были помещены в карантин и прошли лечение.

До вчерашнего дня власти КНДР утверждали, что в стране за два года не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax.