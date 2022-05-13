Суд продлил сроки содержания под стражей Кайрату Сатыбалды и Кайрату Боранбаеву

«12 мая специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Сатыбалдыұлы Қ. 10 мая специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С», - сообщили в пресс-службе столичного суда.

13 марта Кайрат Сатыбалды был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. На следующий день в столичном офисе «Казахтелекома» начались обыски. 15 марта суд санкционировал арест Сатыбалды на 2 месяца. 12 апреля племянник Назарбаева передал государству 28,8% акций «Казахтелекома». В постановлении правительства говорилось, что частная компания Skyline Investment Company S.A. передает в республиканскую собственность по договору дарения 2 671 481 простую акцию АО «Казахтелеком», что составляет 24,95% уставного капитала общества. Вместе с тем ТОО «Alatau Capital Investment» передает в республиканскую собственность 3,85% уставного капитала (413 312 простых акций) компании. Почти четверть акций компании перешла в собственность люксембургской компании Skyline Investment Company S.A. в 2018 году. Этот пакет был передан ей предыдущим держателем Александром Клебановым. Сделка была одобрена правительством, когда его возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Условия сделки публично не разглашались.

В апреле правительство Казахстана сообщило, что получило в дар несколько компаний в сфере железнодорожных перевозок, горнорудной промышленности и телекоммуникаций. Эти компании могут быть связаны с племянником бывшего президента Кайратом Сатыбалды через офшоры и номинальных владельцев.

17 марта суд санкционировал Кайрату Боранбаеву меру пресечения в виде содержания под стажей сроком на два месяца. Бизнесмен был задержан по подозрению Агентство по финансовому мониторингу подтвердило информацию о расследовании в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Позже Боранбаев передал в госсобственность доли в двух компаниях, контролирующих парковки в Алматы.