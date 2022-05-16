Гибель тюленей в Мангистауской области произошла еще зимой – Минэкологии

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали гибель 64 тюленей в Мангистауской области. Как завили в ведомстве, произвести отбор проб тканей для исследований невозможно, поэтому можно предположить, что гибель произошла еще зимой.

«14 мая сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангыстауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко, на территории от мыса “Урдюк” до местности “Баутинская коса” обнаружено 64 мертвых тюленей и 5 снулых особей осетровых видов. Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период», - сообщил в Facebook официальный представитель комитета рыбного хозяйства Аслан Женисулы.

При этом он отметил, что с места взяты пробы воды и воздуха.

Также он сообщил, что результаты исследований и предположительные причины гибели тюленей, туши которых были найдены в конце апреля, будут озвучены в течение месяца.

«Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведется мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления», - заключил Женисулы.