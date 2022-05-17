Казахстану не хватает битума для строительства дорог

Дефицит дорожного битума в Казахстане в 2022 году составляет около 200 тыс. тонн, поэтому министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев предложил снять ограничения по ввозу материала из Российской Федерации.

«Наблюдается дефицит дорожного битума в объеме 200 тыс. тонн. Для покрытия имеющегося дефицита битума в стране предлагается снять ограничения по ввозу российского битума», - попросил Ускенбаев во вторник в ходе заседания правительства.

По его данным, общая потребность битума в 2022 году составляет 1,1 млн тонн, из которых 600 тыс. тонн необходимо на республиканскую сеть, 500 тыс. тонн – на местную сеть автодорог. При этом мощность отечественных заводов составляет 1 млн тонн в год.