В этой связи глава МИИР просит снять ограничения на ввоз российского битума
Казахстану не хватает битума для строительства дорог
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Тамара Вааль, Власть

Дефицит дорожного битума в Казахстане в 2022 году составляет около 200 тыс. тонн, поэтому министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев предложил снять ограничения по ввозу материала из Российской Федерации.

«Наблюдается дефицит дорожного битума в объеме 200 тыс. тонн. Для покрытия имеющегося дефицита битума в стране предлагается снять ограничения по ввозу российского битума», - попросил Ускенбаев во вторник в ходе заседания правительства.

По его данным, общая потребность битума в 2022 году составляет 1,1 млн тонн, из которых 600 тыс. тонн необходимо на республиканскую сеть, 500 тыс. тонн – на местную сеть автодорог. При этом мощность отечественных заводов составляет 1 млн тонн в год.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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