Крушение пассажирского Boeing в Китае в марте могло быть преднамеренным – СМИ

Авиакатастрофа на юго-востоке Китая в марте, в результате которой погибли 132 человека, могла быть преднамеренной. Об этом, как пишет The Guardian , говорится в докладе США. Источники The Wall Street Journal предполагают, что лайнер был направлен в горный склон намерено кем-то за штурвалом.

Проведенный американскими властями анализ черных ящиков бортовых самописцев, обнаруженных среди обломков, предполагает, что преднамеренное вмешательство из кабины вынудило самолет China Eastern Airlines совершить катастрофическое пикирование.

Источник The Wall Street Journal заявил, что «самолет сделал то, что ему сказал сделать кто-то в кабине».

Лайнер летел на постоянной высоте и скорости, прежде чем он внезапно снизился на высоту более 20 000 футов всего за минуту и ​​разбился недалеко от города Учжоу в провинции Гуанси. К расследованию привлечены официальные лица США, поскольку самолет произведен в Штатах. Авиационные эксперты отметили, что схема полета, показанная на сайтах слежения, а также отсутствие сообщений о бедствии или потеря сигнала данных напоминали крушение Germanwings в 2015 году. Тогда пассажирский самолет Airbus A320 был намерено разбит пилотом, погибли 150 человек.

По данным WSJ, китайские власти не сообщали своим американским коллегам о каких-либо механических проблемах или проблемах с управлением самолета. China Eastern заявила, что оба пилота были здоровы, у них не было финансовых или семейных проблем. А по данным властей Китая, с самолета не отправлялся код экстренной помощи, это позволяет предположить, что злоумышленник не мог проникнуть в кабину.

Агентство Reuters сообщает, что, как заявили китайские власти, пилоты не отвечали на неоднократные попытки авиадиспетчеров и находящихся поблизости самолетов связаться во время быстрого снижения. Один источник сообщил Reuters, что следователи выясняют, была ли катастрофа «добровольным» актом.

Управление гражданской авиации Китая заявило 11 апреля в ответ на появившиеся в интернете слухи о преднамеренной авиакатастрофе, что это предположение «серьезно ввело общественность в заблуждение» и «помешало работе по расследованию авиационного происшествия». По словам китайских официальных лиц, на составление окончательного отчета о причинах может уйти два года или больше. Аналитики говорят, что большинство аварий вызвано сочетанием человеческих и технических факторов. Преднамеренные аварии исключительно редки. Источники агентства отмечают, что пока не подтверждено, что было ли это действие одного пилота, действовавшего в одиночку, или результат борьбы или вторжения.

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился 21 марта. На борту самолета находилось 132 человека.