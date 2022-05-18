В Алматы произошел пожар на Атакенте. По данным ДЧС, горит павильон, где располагался бассейн «Дельфин».

«Силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу: Бостандыкский район, Тимирязева, 42. По прибытии первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем павильона № 9», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Угрозы распространения огня нет, заверили в ведомстве. По предварительной информации, загоревшийся павильон пустой. На месте создан штаб и два участка тушения пожара.

«Со слов администрации, павильон находится на реконструкции. Жертв и пострадавших нет. На месте работает 17 единиц техники и 50 человек личного состава», - проинформировали в ДЧС.

В 17:11 пожар локализован.