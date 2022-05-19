В Казахстане нет системности в обеспечении продовольственной безопасности, считает сенатор

Несмотря на то, что Казахстан входит в десятку мировых экспортеров основных видов сельхозпродукции, по уровню продовольственной инфляции страна опережает многие государства. По мнению сенатора Ахылбека Куришбаева, у правительства нет системности в вопросах обеспечения продовольственной безопасности, и пока говорить о стабильности внутреннего рынка не приходится.

«Рост цен на продукты питания стал главной проблемой для наших граждан. Надо сказать, что многие семьи сейчас еле сводят концы с концами, затрачивая почти все свои доходы на питание. В обществе возникает резонный вопрос: почему, будучи аграрной державой, входя в десятку мировых экспортеров основных видов сельхозпродукции, мы по уровню продовольственной инфляции опережаем многие страны? Нам нужно осознавать и то, что, вводя запрет и квоты на экспорт сельскохозяйственных товаров, можем довести фермеров до банкротства и свернуть развитие отечественного АПК. Главное – у нас нет системности в вопросах обеспечения продовольственной безопасности страны», - заявил Куришбаев в четверг в ходе пленарного заседания, обращаясь с запросом к премьер-министру Алихану Смаилову.

По мнению сенатора, сегодня на законодательном уровне необходимо более точно определить понятие «продовольственная независимость», так как нынешняя формулировка «не в полной мере соответствует реальной ситуации».

«Есть виды продукции, нынешние объемы производства которых превышают потребности внутреннего рынка по физиологическим нормам потребления, то есть на бумаге мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность. Хотя на самом деле страна все еще остается импортозависимой по многим видам продовольствия. Поэтому нам нужно по-новому подойти к определению самих физиологических норм потребления с применением более совершенной методики. Иными словами, необходимы новые подходы к прогнозированию изменения уровня обеспеченности населения основными видами продовольственных товаров», - считает депутат.

Кроме того, в Казахстане, как и во всех развитых странах, должна быть принята доктрина продовольственной безопасности, определены ее конкретные показатели, критерии оценки и механизмы обеспечения. Куришбаев отметил, что невозможно управлять вопросами продовольственной безопасности, потому что в стране до сих пор нет полноценной методики ее мониторинга.

«Во всех развитых странах эти вопросы решаются за счет установления долгосрочных хозяйственных связей, развития форвардных и фьючерсных контрактов по фиксированным ценам. Поэтому у них стабильные объемы поставок на внутренний рынок продовольственных товаров практически по фиксированным ценам. Поэтому у них продовольственная инфляция так не скачет, как у нас. Можем ли мы создать у себя такую систему? Считаю, что это вполне возможно», - высказался депутат.

По его мнению, для этого правительство может использовать возможности мер господдержки. Но не так, как она действует сейчас: «процедура простой раздачи бюджетных денег, которая продолжает оставаться несовершенной, сложной, с высокими коррупционными рисками и низким уровнем эффективности». По примеру ведущих аграрных стран Куришбаев предложил создать экономические условия для развития кластеров в АПК, используя для этого возможности субсидирования. Например, сделать обязательным условием получения субсидий поставку выращенной продукции на внутренний продовольственный рынок по форвардным контрактам и по фиксированным ценам. При этом за счет авансирования форвардных контрактов параллельно решались бы проблемы кредитования сельских товаропроизводителей.

«Данный механизм выгоден еще и тем, что государство, имея гарантированные объемы поставок продукции на внутренний рынок в рамках программы субсидирования, может отказаться от применения вышеуказанных непопулярных мер и тем самым повысить предсказуемость отечественного агробизнеса, ориентированного на экспорт», - резюмировал депутат.