Президент поручил решать их совместно с правительством и акиматами
  • 250
Сенаторы в регионах провели анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих население

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената Маулена Ашимбаева. Как сообщает Акорда, глава сената доложил о поездках депутатов палаты в регионы для проведения встреч по обсуждению предстоящего референдума.

«По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие. Президент отметил необходимость совместно с правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем», - сообщила пресс-служба главы государства.

Также Ашимбаев проинформировал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. Так, на прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме «Центральная Азия – Россия» в Ашхабаде. Отмечается, что новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

Свежее из этой рубрики
7 случаев коронавируса и 8 случаев пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки
Новости
Казахстан и Китай будут совместно бороться с незаконным перемещением ядерных материалов
Новости
Правительство Казахстана изучает вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки
В Казахстане нет системности в обеспечении продовольственной безопасности, считает сенатор
Новости
Народное движение «Ел мен Жер» намерено зарегистрировать политическую партию
Новости
Кайрат Боранбаев назван одним из трех возможных покупателей бизнеса McDonald's в России
Просматриваемые
Новости
Концерт оперной музыки в поддержку Украины состоится в Алматы
Новости
В Казахстане обнаружен «Стелс-Омикрон»
Новости
Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал об антикоррупционных проверках в Национальном музее Казахстана
Новости
Украинские военные эвакуируются из Мариуполя, уступив контроль над городом России
Новости
Булат Абилов объявил о создании партии Bizdin Tandau
Новости
Скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов