Сенаторы в регионах провели анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих население

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената Маулена Ашимбаева. Как сообщает Акорда, глава сената доложил о поездках депутатов палаты в регионы для проведения встреч по обсуждению предстоящего референдума.

«По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие. Президент отметил необходимость совместно с правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем», - сообщила пресс-служба главы государства.

Также Ашимбаев проинформировал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. Так, на прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме «Центральная Азия – Россия» в Ашхабаде. Отмечается, что новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.