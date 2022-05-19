В Алматы начато строительство станции метро «Калкаман» – Досаев

В Алматы начато строительство новой станции метро «Калкаман», об этом во время встречи с жителями Наурызбайского района сообщил аким города Ерболат Досаев. Также, по его словам, продолжается пробивка улицы Толе би и проспекта Абая от административного центра района до границы города.

«Акиматом изменена трассировка метро по улице Ашимова от станции "Калкаман" до станции в районе рынка "Барлық". В настоящее время начато строительство станции "Калкаман", расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова», - сказал Досаев.

Также, по его словам, ведется пробивка улицы Толе би и будет продолжена пробивка проспекта Абая от административного центра района до границы города протяженностью 600 метров. Выкупу подлежат 73 земельных участка, 41 участок уже выкуплен, оставшиеся будут изъяты в период строительства до конца 2023 года.

Он также отметил, что основными проблемами транспортной инфраструктуры района является нехватка маршрутов и их регулярности, дефицит подвижного состава, а также недостаток автобусных остановок. В связи с этим в районе будут открыты новые маршруты: «В связи с планируемым вводом двух новых станций метро до 1 сентября планируется оптимизация маршрутной сети в западной части города, в рамках которой в Наурызбайском районе откроется три новых маршрута (на обсуждении с общественностью), оптимизируются и будут усилены пять действующих маршрутов (на обсуждении с общественностью), что существенно улучшит транспортное обслуживание».

До конца 2022 года будет установлено 8 полноценных остановок, которые будут соответствовать всем современным требованиям, а на 27 участках будет установлена стойка со знаком «Остановка». Также до конца года будет завершено проектирование пробивки улицы Жубанова от улицы Момышұлы до границы города.

Все эти проекты, по мнению Досаева, разгрузят транспортные потоки и обеспечат «транспортную доступность Наурызбайского района с деловым центром мегаполиса».