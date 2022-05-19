В Казахстане не должно быть никаких «крыш», рейдерства и «хлебных мест» – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса, где обсуждаются вопросы защиты прав предпринимателей, их участие в реализации новой экономической политики, а также системная поддержки МСБ, заявил, что в стране не должно быть никаких «крыш» и рейдерства.

«Как глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим», - заявил президент.

Вместе с тем он отметил, что знает о нарекания по работе правоохранительных органов: «в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать зацепить порядочный бизнес». Но Токаев заявил, что принцип «лес рубят – щепки летят» тут неприемлем.

«Если такие факты будут выявлены, по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка», - сказал президент.

Токаев также напомнил, что в 2019 году в своем послании уже говорил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства. И Генпрокуратура должна с этим бороться.

«Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю – именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни. У нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики», - заявил глава государства.