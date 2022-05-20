Правительство Казахстана сформировало пул из 717 инвестпроектов

Правительство Казахстана сформировало пул из 717 инвестиционных проектов, 286 из которых направлены на импортозамещение, сообщил в пятницу в ходе шестой выставки казахстанских производителей Ulttyq Ónim-2022 премьер-министр Алихан Смаилов. В 2022 году будет реализовано 165 проектов.

«На сегодня правительством сформирован пул из 717 инвестиционных проектов, из которых 286 – это импортозамещающие проекты на сумму 9,9 трлн тенге. В текущем году будет реализовано 165 проектов на сумму инвестиций 1,7 трлн тенге. Вокруг каждого такого крупного проекта должен развиваться пояс малого и среднего бизнеса», - сказал Смаилов.

Он напомнил, что для кардинального снижения нагрузки на бизнес принят закон по новой регуляторной политике в сфере предпринимательства. В частности, будут полностью пересмотрены и сокращены все необоснованные требования к бизнесу. Также внедряется принцип, при котором установление одного нового регуляторного требования возможно только при условии отмены прежних двух требований.

«Итогом реализации закона станет снижение административной нагрузки на предпринимателей», - выразил уверенность премьер-министр.

Вместе с тем правительство продолжит работу по расширению конкурентного поля для ведения бизнеса, созданию равных возможностей для предпринимателей, а также ликвидации монополизации рынка. В том числе проводится работа по упрощению и обеспечению прозрачности доступа к закупкам квазигосударственного сектора, на 40% сокращены основания для проведения из одного источника фондом «Самрук-Казына», отечественные производители освобождены от требований любых видов обеспечений при участии в закупках фонда. Также предусмотрена обязательная выплата аванса не менее 30%, определен перечень товаров, закупаемых только у местных производителей – это порядка 5 тыс. товарных позиций.