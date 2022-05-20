В этом году будет реализовано 165 проектов
Правительство Казахстана сформировало пул из 717 инвестпроектов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Правительство Казахстана сформировало пул из 717 инвестиционных проектов, 286 из которых направлены на импортозамещение, сообщил в пятницу в ходе шестой выставки казахстанских производителей Ulttyq Ónim-2022 премьер-министр Алихан Смаилов. В 2022 году будет реализовано 165 проектов.

«На сегодня правительством сформирован пул из 717 инвестиционных проектов, из которых 286 – это импортозамещающие проекты на сумму 9,9 трлн тенге. В текущем году будет реализовано 165 проектов на сумму инвестиций 1,7 трлн тенге. Вокруг каждого такого крупного проекта должен развиваться пояс малого и среднего бизнеса», - сказал Смаилов.

Он напомнил, что для кардинального снижения нагрузки на бизнес принят закон по новой регуляторной политике в сфере предпринимательства. В частности, будут полностью пересмотрены и сокращены все необоснованные требования к бизнесу. Также внедряется принцип, при котором установление одного нового регуляторного требования возможно только при условии отмены прежних двух требований.

«Итогом реализации закона станет снижение административной нагрузки на предпринимателей», - выразил уверенность премьер-министр.

Вместе с тем правительство продолжит работу по расширению конкурентного поля для ведения бизнеса, созданию равных возможностей для предпринимателей, а также ликвидации монополизации рынка. В том числе проводится работа по упрощению и обеспечению прозрачности доступа к закупкам квазигосударственного сектора, на 40% сокращены основания для проведения из одного источника фондом «Самрук-Казына», отечественные производители освобождены от требований любых видов обеспечений при участии в закупках фонда. Также предусмотрена обязательная выплата аванса не менее 30%, определен перечень товаров, закупаемых только у местных производителей – это порядка 5 тыс. товарных позиций.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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