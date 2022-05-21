За сутки зарегистрировано всего три новых случая ковид
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Меньше 50 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана
Фото Руслана Телегина

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтверждено 1 305 686 случаев, сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены в Алматы – 2 и в столице – 1.

Также за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав.

Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано.

На 21 мая лечение продолжают получать 141 человек (87 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах – 49 человек, на амбулаторном уровне – 92. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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