Меньше 50 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтверждено 1 305 686 случаев, сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены в Алматы – 2 и в столице – 1.

Также за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав.

Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано.

На 21 мая лечение продолжают получать 141 человек (87 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах – 49 человек, на амбулаторном уровне – 92. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.