КазАвтоЖол начал служебное расследование по факту смыва трубчатого перехода на трассе Алматы − Оскемен

На трассе Алматы – Оскемен, где в результате смыва трубчатого перехода образовался обрыв, в широкое русло была установлена водопропускная труба с минимальным диаметром, что может свидетельствовать о нарушении. НК «КазАвтоЖол» начал служебное расследование по факту разрушения перехода, сообщает КазТАГ.

«НК «КазАвтоЖол» инициировал служебное расследование для выяснения всех обстоятельств по факту смыва трубчатого перехода на трассе «Алматы-Усть-Каменогорск». Так, в широкое русло была запроектирована водопропускная труба с минимальным диаметром. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности согласно законодательству», − говорится в сообщении нацкомпании.

Ее пресс-служба отметила, что договор по строительству и проектированию размытого участка был заключен в 2017 году: «Техническое решение по строительству трубы диаметром 1,5 м было разработано ТОО «Каздорпроект» города Алматы и соглосовано филиалом «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству», службой технического надзора ТОО «ГК Инжиниринг», подрядчиком в лице CITIC Construction, которые непосредственно несут ответственность за принятые проектные решения».

Сейчас нацкомпания проводит ревизию труб на всех участках республиканских дорог, чтобы предотвратить повторение ситуаций. На месте смыва трубчатого перехода продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Организовано круглосуточное патрулирование. Для этих целей используется 16 единиц спецтехники и около 20 дорожных рабочих.

В воскресенье в социальных сетях стало распространяться видео с возникшим обрывом на трассе. В ролике уточняется, что обрыв образовался на участке между поселком Аксу и городом Саркан. В «КазАвтоЖоле» уточнили, что причиной образования обрыва стал смыв трубчатого перехода. Позднее акимат Алматинской области сообщил, что на 393 и 395 километрах этой трассы была размыта дорога. Между двумя участками остались четыре большегрузных автомобиля.