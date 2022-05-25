Рост налогов на добычу полезных ископаемых и майнинг одобрил в первом чтении мажилис

Министерство национальной экономики предлагает увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых по биржевым металлам, а также по другим твердым полезным ископаемым на 50% и 30%, соответственно. Кроме того, в стране будет введен дифференцированный тариф на майнинг, вырастут акцизы на сигареты и другие налоги. Эти и другие нормы заложены в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и в закон о введении в действие Налогового кодекса, которые во время пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Была проанализирована динамика цен на твердые полезные ископаемые. За 2018-2022 годы биржевые металлы показали значительный рост цен от 40% и выше, небиржевые − показывают рост в среднем от 20% до 40%. С учетом этого, предлагается увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%», − сказал депутатам министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Наряду с увеличением налоговой нагрузки, Миннацэкономики предлагает рассмотреть меры по стимулированию геологоразведки и открытию новых месторождений. В частности, освобождение от НДПИ разработчиков всех новых месторождений до достижения уровня рентабельности 15%, а также месторождений разведка и добыча которых начата после 1 января 2023 года.

В рамках задачи по дестимулированию вывода капитала из страны разработчики предлагают отменить льготы по освобождению от налогообложения дивидендов, и установить ставку на уровне 10%.

«Вместе с тем налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В связи с этим предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами – нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода», − озвучил предложение Куантыров.

Для усиления налогообложения цифрового майнинга в законопроекте заложено введение дифференцированных ставок – чем ниже будет стоимость электроэнергии, тем выше ставка. Напомним, что с начала 2022 года владельцы легальных майнинговых ферм платят 1 тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии.

Четвертый блок поправок касается налогообложения табачной продукции. Ранее государства ЕАЭС приняли обязательства по гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию. Соответственно, в 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро.

«Во исполнение обязательств предлагается поэтапное увеличение акцизов на сигареты. Наряду с этим предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком», − добавил глава Миннацэкономики.

Кроме того, напомнил, министр, при налогообложении импорта отдельных товаров с территории ЕАЭС применяется минимальный уровень цен. Такая норма была принята для предотвращения фактов занижения стоимости на ввозимые товары. В новых поправках в налоговый кодекс также предлагается применить этот инструмент на товары, импортируемые с «третьих» стран.