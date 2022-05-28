Их количество начало расти по всему миру еще до начала украинского кризиса
Число столкнувшихся с голодом людей возрастет до 218 млн. из-за войны в Украине − ООН
Фото news.un.org

Нехватка продовольствия и его дороговизна, дефицит удобрений, вызванные войной России в Украине, могут привести к тому, что число голодающих и недоедающих в мире достигнет 218 млн. Об этом заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина, пишет Коммерсант.

«Еще до начала [украинского] кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий»,— сказал Мартина в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По его оценкам, в украинских портах заблокированы шесть миллионов тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. Он отметил, что ФАО работает над тем, чтобы организовать вывоз украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда продовольствие будет сплавляться по Дунаю. Однако объем вывезенного зерна не сравнится с тем, который экспортировался по морю.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предполагал, что число голодающих из-за кризиса на Украине вырастет 276 млн до 323 млн. Западные страны обвиняют Россию в блокировке украинских портов. Российские власти все претензии в свой адрес отвергают: по их версии, продовольственный кризис вызван совершенно иными причинами, в том числе действиями самих стран Запада и украинских властей.

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