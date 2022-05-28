Их открытие позволит увеличить пассажиропоток почти вдвое
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В Алматы заработают две новые станции метро
Фото Жанары Каримовой

В понедельник в 10 утра откроются две новые станции алматинского метро - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», сообщил акимат города. Их техническое открытие прошло еще в декабре, но фактически они не заработали.

С вводом новых станций их общее число на первой ветке вырастет до 11, протяженность линии составит 13,4 км. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.

«На сегодня ежедневно метрополитен перевозит около 45 тысяч пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тысяч человек», - говорится в сообщении акимата.

Станция «Сарыарка» расположена по проспекту Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина в районе Family Park. Станция глубокого заложения, с одним вестибюлем имеет две входные группы.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по проспекту Абая, западнее ул. Момышулы. Станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп.

Эти две станции строили больше шести лет. Строительство же метро в Алматы в целом ведется с перерывами с 1988 года. Первые станции были открыты в 2011 году.

Линию метро планируется продолжить строительством станции «Калкаман», в дальнейшем она будет развиваться в направлении рынка «Барлык».

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