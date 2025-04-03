Акимат Алматы не рассматривает переход на новый график работы госучреждений

В акимате Алматы не планируют менять рабочий график государственных учреждений, сообщили в управлении общественного развития в ответ на запрос «Власти».

«На данный момент в аппарате акима города Алматы вопрос, касающийся возможного изменения действующего рабочего графика, не рассматривается. Действующий режим работы сохраняется без изменений и продолжает применяться в установленном порядке», - говорится в ответе.

Между тем в акимате Астаны сообщили «Власти», что этот вопрос еще обсуждается.

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев сообщал, что изменение времени работы центральных исполнительных органов поможет разгрузить дороги. В акимате Астаны на вопрос «Власти» о том, были ли проведены расчеты, подтверждающие, что смена графика действительно разгрузит дороги в часы пик, сообщили, что «данное предложение находится в процессе проработки, а также проводятся детальные расчеты по необходимости переноса времени с учетом влияния на улично-дорожную сеть и удобства населения».

При этом в столичном акимате отметили, что предложения по переходу на новое время будут согласовываться с каждым учреждением и организацией. Каждая организация имеет право отказаться. В случае официального утверждения новых графиков работы, будет скорректировано и расписание общественного транспорта.

Напомним, ранее Усть-Каменогорск стал последним городом в Восточно-Казахстанской области, который принял решение о введении нового рабочего графика.

После перехода Казахстана на единый часовой пояс год назад Восточный Казахстан стал одним из главных центров недовольства этим решением. Это было связано с тем, что в регионе в летнее время рассвет теперь наступает около 3 часов ночи.