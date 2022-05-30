Оспа обезьян несет умеренный риск для населения – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье опубликовала доклад касательно распространения оспы обезьян в мире. По данным ВОЗ, с 13 мая сообщения об оспе обезьян поступили из 23 государств-членов, не являющихся эндемичными по вирусу. По состоянию на 26 мая ВОЗ было зарегистрировано в общей сложности 257 лабораторно подтвержденных случаев и около 120 подозрительных случаев. О смертельных случаях не сообщается. В организации считают, что пока оспа обезьян несет умеренный риск для населения, но есть вероятность, что риск может стать высоким.

«Подавляющее большинство зарегистрированных случаев до сих пор не имели установленных маршрутов в эндемичные районы. Выявление подтвержденных и подозреваемых случаев оспы обезьян без прямых связей с эндемичным районом является нетипичным. Один случай оспы обезьян в неэндемичной стране считается вспышкой. Ситуация быстро развивается, и ВОЗ ожидает, что будет выявлено больше случаев по мере расширения эпиднадзора в неэндемичных странах, а также в странах, известных как эндемичные, которые в последнее время не регистрировали случаи заболевания», - говорится в докладе.

В ВОЗ призвали к предоставлению точной информации тем, кто может подвергаться наибольшему риску заражения обезьяньей оспой, остановить дальнейшее распространение среди групп риска и защитить передовых медицинских работников.

«В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай, когда случаи и очаги оспы обезьян регистрируются одновременно в сильно разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки. Кроме того, внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит, и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше», - отмечают в организации.

Здесь считают, что риск для общественного здравоохранения может стать высоким, если этот вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом. Большая часть населения уязвима для вируса оспы обезьян, поскольку вакцинация против оспы, дающая некоторую перекрестную защиту, была прекращена с 1980 года или ранее в некоторых странах.

Как отмечают в ВОЗ, в настоящее время имеется ограниченная эпидемиологическая и лабораторная информация, и число зарегистрированных в настоящее время случаев, вероятно, занижено, из-за относительно легких симптомов заболевания, так что многие люди могут не обращаться за медицинской помощью; из-за отсутствия раннего клинического распознавания медицинскими работниками инфекции, ранее известной только в нескольких странах; из-за нехватки широко доступных диагностических тестов, реагентов и других расходных материалов.

В ВОЗ подчеркивают, что существует вероятность более сильного воздействия на здоровье с более широким распространением среди уязвимых групп населения, поскольку во время предыдущих вспышек случаи смерти чаще были среди детей и лиц с ослабленным иммунитетом, включая лиц с плохо контролируемой ВИЧ-инфекцией. Кроме того, существует высокая вероятность выявления новых случаев с невыявленными цепочками передачи, в том числе потенциально в других группах населения.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание, обычно протекающее в легкой форме и эндемичное в некоторых частях Западной и Центральной Африки. Первый случай заболевания человека был выявлен в Демократической Республике Конго в 1970 году. Вирус обезьяньей оспы передается от одного человека к другому при тесном контакте с очагами поражения, биологическими жидкостями, воздушно-капельным путем и зараженными материалами. Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 13 дней, но может варьироваться от 5 до 21 дня.

Было установлено, что различные виды животных восприимчивы к вирусу оспы обезьян. Возможным фактором риска является употребление в пищу ненадлежащим образом приготовленного мяса и других продуктов животного происхождения инфицированных животных.

В странах, в которых были выявлены случаи, продолжаются расследования вспышек, включая обширное выявление случаев и отслеживание контактов, лабораторные исследования, клиническое ведение и изоляцию случаев. Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Португалия опубликовали полные или черновые последовательности генома вируса оспы обезьян. Предварительные данные подтверждают, что геномы принадлежат западноафриканской кладе вируса.