Как заявил глава Минэкологии, их стало слишком много
Минэкологии может рассмотреть вопрос по сокращению численности сайгаков в Казахстане
ФОТО МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Тамара Вааль, Власть

Институт зоологии изучает вопрос биообоснования для регулирования численности популяции сайгаков, так как их стало гораздо больше, чем планировалось. В результате они начали конкурировать с сельскохозяйственными животными и вытаптывают поля, заявил в среду журналистам в кулуарах правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

«Общее количество популяции сайгаков по Казахстану возросло до 1 млн 318 тыс. особей. Если в прошлом году было порядка 842 тыс. особей, то в этом – на 40% больше. Сейчас институт зоологии проводит работу по биообоснованию для принятия решения по изъятию, регулированию численности сайгаков. Почему? Потому что только уральская популяция, если в прошлом году составляла чуть более 500 тыс. особей, то в этом году популяция выросла до 800 тыс. особей. Сейчас сайгаки начали конкурировать с сельскохозяйственными животными, есть факты вытаптывания посевных полей», - объяснил Брекешев.

В этой связи, уточнил он, на основании биообоснования будет приниматься решение по регулированию популяции сайгаков.

По словам министра, ежегодный прирост этих животных в Казахстане составляет 35-40%, в итоге в стране 1,3 млн особей, тогда как необходимо 700-800 тыс.

«Если наши ученые дадут выводы о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков, то этот вопрос мы будем выносить на повестку дня. Пока на сегодняшний день данное решение еще не принято», - подчеркнул министр.

Кроме того он заверил, что вопрос разрешения охоты на сайгаков также пока не стоит.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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