Соглашение о статусе миссии UNAMA в Казахстане будет подписано в ближайшее время

Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя генерального секретаря ООН и главу Миссии ООН по содействию Афганистану Дебору Лайонс, с которой обсудил перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ООН в рамках международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане, оказанию гуманитарной помощи и социально-экономическому восстановлению этой страны.

«Президент подчеркнул неизменную приверженность Казахстана продолжению всестороннего сотрудничества с международным сообществом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продолжению образовательных программ для афганских студентов. В свою очередь Дебора Лайонс проинформировала главу государства о прилагаемых UNAMA усилиях по восстановлению Афганистана, а также об итогах прошедшей вчера в Алматы второй встречи спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану», - сообщает пресс-служба президента.

Представитель ООН поблагодарила руководство Казахстана за поддержку деятельности миссии ООН в Афганистане. В соответствии с достигнутыми соглашениями временно удаленный офис UNAMA размещается в Алматы. По сообщению пресс-службы, в ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о статусе этой миссии в Казахстане.