Летний ледовый каток заработал на Медео

Арт-пространство и летний ледовый каток начали работать на «Медео». Летний центр включает в себя традиционное катание на роликах и скейтбордах, кроме того, впервые здесь построили крытую ледовую площадку, где круглый год можно кататься на коньках, сообщили в администрации комплекса.

«После карантина мы зафиксировали небывалый рост туристской активности в Медеуском ущелье. Довольно странно, когда гости приезжают летом и видят закрытый стадион. Мы решили сделать для них то, что умеем лучше всего, – лед. Сейчас это небольшой летний каток, символическая частичка легендарного льда, которая дает возможность каждому нашему гостю в любое время года сказать: “Я был на «Медеу» и катался на коньках”», - заявил руководитель дирекции спортивных сооружений Алматы Наиль Нуров.

В администрации отметили, что летний лед стал серьезным экспериментом, в первую очередь инженерным. Поэтому выбран формат небольшого крытого катка, площадью 450 квадратных метров, стеклянные стены которого позволяют любоваться ущельем.

Развитие проекта зависит также от активности посетителей. В следующем сезоне площадь льда может увеличиться, как и количество дополнительных спортивных площадок.

Кроме того, в летнем центре, который открылся 1 июня, можно покататься на роликах и скейтбордах. Также здесь работает команда стрит-арт художников.

В администрации уточнили, что летний центр будет работать семь дней в неделю. Билеты, как и в зимнем сезоне, доступны на сайте «Медеу».