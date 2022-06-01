Также с 1 июня можно покататься на роликах и скейтбордах
Летний ледовый каток заработал на Медео
Фото предоставлено администрацией "Медео"

Тамара Вааль, Власть

Арт-пространство и летний ледовый каток начали работать на «Медео». Летний центр включает в себя традиционное катание на роликах и скейтбордах, кроме того, впервые здесь построили крытую ледовую площадку, где круглый год можно кататься на коньках, сообщили в администрации комплекса.

«После карантина мы зафиксировали небывалый рост туристской активности в Медеуском ущелье. Довольно странно, когда гости приезжают летом и видят закрытый стадион. Мы решили сделать для них то, что умеем лучше всего, – лед. Сейчас это небольшой летний каток, символическая частичка легендарного льда, которая дает возможность каждому нашему гостю в любое время года сказать: “Я был на «Медеу» и катался на коньках”», - заявил руководитель дирекции спортивных сооружений Алматы Наиль Нуров.

В администрации отметили, что летний лед стал серьезным экспериментом, в первую очередь инженерным. Поэтому выбран формат небольшого крытого катка, площадью 450 квадратных метров, стеклянные стены которого позволяют любоваться ущельем.

Развитие проекта зависит также от активности посетителей. В следующем сезоне площадь льда может увеличиться, как и количество дополнительных спортивных площадок.

Кроме того, в летнем центре, который открылся 1 июня, можно покататься на роликах и скейтбордах. Также здесь работает команда стрит-арт художников.

В администрации уточнили, что летний центр будет работать семь дней в неделю. Билеты, как и в зимнем сезоне, доступны на сайте «Медеу».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
758 уголовных дел по январским событиям остается в производстве органов внутренних дел – МВД
Новости
Более 2 тыс. единиц оружия, похищенных во время январских событий в Казахстане, до сих пор не найдено
Новости
Количество уголовных дел за распространение ложной информации по январским событиям выросло до 19
Просматриваемые
Новости
​В Казахстане не собираются повышать прожиточный минимум и порог черты бедности
Новости
В Алматы заработают две новые станции метро
Новости
​Токаев предложил уделить внимание вопросу релокации иностранных компаний из России в другие страны ЕЭАС
Новости
15 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане за сутки
Новости
Токаев полагает, что ЕАЭС успешен в развитии свободной торговли между странами-участницами
Новости
Курс нацвалюты ослаб до 422,57 за доллар