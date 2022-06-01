12 погибших при отражении штурма резиденции в Алматы признаны подозреваемыми в терроризме
5 065 уголовных дел, связанных с январскими событиями, зарегистрировано в Казахстане – Генпрокуратура
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

По преступлениям, связанным с январскими событиями, в Казахстане зарегистрировано 5 065 уголовных дел, 514 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей, в суд направлено 337 уголовных дел. В Алматы следственными органами расследуются 1 066 уголовных дел, в том числе, 5 – по массовым беспорядкам и 5 – по актам терроризма, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«В целом по стране зарегистрировано 5 065 досудебных расследований, связанных с январскими событиями. 514 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд. На сегодня в суд направлено 337 уголовных дел, из которых к различным мерам наказания осуждено 331 лицо», - сообщил Килымжанов.

Кроме того, по его данным, в рамках процессуального соглашения к наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуждены 14 человеки

В Алматы по преступлениям, совершенным в период январских событий, следственными органами расследуются 1 066 уголовных дел, в том числе 5 дел по массовым беспорядкам, 5 – по актам терроризма. С санкции суда содержатся под стражей 205 подозреваемых.

«По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в преступлениях», - сказал заместитель начальника службы уголовного преследования.

Он также сообщил, что на сегодняшний день 12 человек, которые погибли при отражении нападения на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма.

Всего же, в результате погромов, поджогов зданий и вооруженных нападений по Алматы ущерб составил 98 млрд тенге, в том числе 1 592 субъектам бизнеса на сумму 92 млрд тенге. Погибло 9 сотрудников силовых ведомств и 2 260 получили ранения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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