Итальянские бизнесмены заинтересованы в совместных с Казахстаном проектах – МИД

Накануне в Риме состоялись переговоры заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, встреча с итальянскими бизнесменами. Как сообщает пресс-служба казахстанского МИД, стороны отметили «растущий взаимный интерес к укреплению двустороннего взаимодействия».

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейшее развитие и углубление политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления договорно-правовой базы в духе стратегического партнерства. Была достигнута договоренность всячески содействовать развитию межправительственных и межпарламентских связей», - говорится в сообщении МИД.

Мухтар Тлеуберди отметил важность расширения спектра взаимодействия с Италией, назвав ее одним из главных торговых партнеров Казахстана в Европе. Луиджи Ди Майо заверил, что итальянская сторона заинтересована расширять взаимовыгодное сотрудничество и обмениваться визитами на высшем и высоком уровнях, поскольку Казахстан для них – «надежный партнер в Центральной Азии».

Кроме этого, был проведен «круглый стол» с представителями деловых кругов Италии. От итальянской стороны в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседатель межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену Манлио Де Стефано. В ходе мероприятия предметно обсуждены пути совместной работы по расширению торговых и инвестиционных связей между двумя странами.

«Итальянские бизнесмены выразили заинтересованность в реализации в Казахстане взаимовыгодных проектов в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство, машиностроение и зелёная энергетика. Была отмечена важность открытия прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Милан с частотой 2 раза в неделю, который будет способствовать развитию торгово-экономических связей двух стран», - сообщила пресс-служба МИД РК.

Также Тлеуберди провел двусторонние встречи с руководителями итальянских компаний Maire Tecnimont, Same Deutz-Fahr, Ansaldo Energie S.p.A. и др. Представители деловых кругов, обсудив текущие и перспективные проекты, подтвердили приверженность дальнейшему укреплению делового партнерства с Казахстаном.

В 2021 году объем прямых иностранных инвестиций из Италии составил $122,8 млн, а объем товарооборота между Казахстаном и Италией – $9,6 млрд (экспорт – –8,8 млрд и импорт – –0,8 млрд).