«Зима в Рехабе»: документальный фильм о борьбе с зависимостью вышел в казахстанский прокат

В столице в прокат вышел документальный фильм казахстанского режиссера Каната Бейсекеева «Зима в Рехабе», рассказывающий про людей, живущих в реабилитационном центре под Павлодаром и пытающихся справиться со своей зависимостью – алкогольной или наркотической. В Алматы лента вышла на большие экраны 30 мая, и с тех пор каждый день увеличивается количество сеансов — что непривычно для отечественных документальных картин, которые очень редко добираются до больших экранов.

Героями «Зимы в Рехабе» стали люди, находящиеся в реабилитационном центре «Асар» под Павлодаром. От некоторых из них отвернулись друзья и родители, кому-то некуда возвращаться после центра. Тем не менее, они придумывают для себя правила и задания, — порой тяжелые, чтобы уйти от мыслей о зависимости.

«Соцработники не выстраивают правила взаимодействия. То есть, если они (пациенты — В) решили, что сегодня будет собрание, то это они решили, если они решили, что нужно мыть полы — это их решение. Они сами внутри создают систему правил, это государство внутри государства. И когда им становится нелегко, они создают новые правила. Потому что, когда они выйдут в жизнь, им нужно быть готовыми», — рассказывает продюсер картины Кайрат Нурмагамбетов.

Идею этого фильма Канат Бейсекеев вынашивал много лет, но обходил тему борьбы с зависимостью из-за боязни скатиться в клише. Но однажды он увидел письмо из реабилитационного центра «Асар». Социальный работник написал его от имени одного из зависимых, который хотел рассказать свою историю и, возможно, предостеречь других от своих ошибок.

«Мы поехали в «Асар» на самом деле наобум. Это было после январских событий, и я понимал, что мне срочно нужно что-то сделать. Возможно, я так пытался переключиться. Когда мы приехали в Павлодар, только два-три человека согласились на съемки в фильме, но после разговоров получилось так, что в кадре практически все с открытыми лицами…. С каждым разом, слоем за слоем, день за днем как-то убирали тяжесть, напряженность. Благодаря ребятам, благодаря играм. Я думаю, что совместная игра в футбол в последний день разрядила обстановку. В конце, когда я встал на ворота, они сказали, что рады, что я приехал к ним. И это говорили люди, которые в самом начале грозили: «Только попробуй меня снять», — рассказал на премьере картины в столице Канат Бейсекеев.

По некоторым исследованиям каждый пятый подросток в стране пробовал алкоголь или наркотики. По мнению главы центра «Асар» Мади Токанова, очень часто люди просто не замечают, что и близким нужна помощь.

«Зима в рехабе» с 30 мая вышла в официальный прокат в Алматы, а с 1 июня – в столице. Канат Бейсекеев давно хотел показать свое кино на большом экране. И хотя документальное кино — не самый популярный жанр, а тема наркомании – тяжелая и отталкивающая, кинотеатр дал лучшее время в прайм-тайм казахстанскому режиссеру на одну неделю. Сначала был один сеанс в день, после того, как все билеты были сразу же раскуплены, кинотеатр сделал два, теперь в Алматы их 4, а в Астане — 3. Планируется, что прокат ленты завершится 6 июня. Канат отмечает, что при этом не было никакой рекламной и маркетинговой компании по продвижению картины.

«Недели нам достаточно, чтобы понять для себя: готовы люди идти на документальное кино в Казахстане или нет? По моим ощущениям – готовы», — считает Бейсекееев.

После кинотеатрального проката «Зиму в рехабе» будут показывать стриминговые платформы, сейчас об этом идут переговоры.