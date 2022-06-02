По фактам воспрепятствования деятельности предпринимателей начато 12 досудебных расследований – Генпрокуратура

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, который доложил о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает Акорда.

Как Асылов, с начала года по мерам прокуратуры устранено свыше 7 тыс. нарушений, из которых наибольшее число выявлено в сфере госзакупок, здравоохранения, экологии, соблюдения прав детей. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 10 тыс. госслужащих и работников квазигосударственного сектора. После вмешательства прокуроров государству возмещено 8,4 млрд тенге, восстановлены трудовые права более 177 тыс. лиц, погашена задолженность по зарплате на сумму более 1 млрд тенге.

Говоря о мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере, генпрокурор сообщил, что прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 596 незаконно задержанных лиц, инициирован пересмотр приговоров в отношении 542 человек, в том числе улучшено положение 90 осужденных, оправдано 9 человек.

Кроме этого, в этом году через фильтр прокурорского надзора прошло уже 152 тыс. процессуальных решений, из которых признаны незаконными более 11,5 тыс. постановлений, предотвращено необоснованное вовлечение в уголовный процесс почти 1 тыс. граждан.

«Берик Асылов подробно информировал главу государства о мерах по защите бизнеса, особенно по недопущению незаконного уголовного преследования. По поручению президента прокуроры проверяют законность всех уголовных дел в отношении предпринимателей. По результатам изучения из находящихся в производстве 378 дел прекращено 36. По фактам воспрепятствования бизнесу и злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных и других государственных органов начато 12 досудебных расследований. Проверка материалов продолжается», - также сообщила пресс-служба президента.

По данным генпрокурора, для исключения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного процесса готовится комплекс организационных и законодательных мер.

Отдельно Асылов доложил Токаеву о ходе расследования январских событий: на сегодня в суды направлены дела в отношении 489 лиц, осужден 331 человек, в основном за кражи, грабежи, хранение и хищение оружия, при этом реальное лишение свободы получили только 23 человека, остальные приговорены к более мягким видам наказания. На особом контроле находятся дела о недозволенных методах следствия и гибели людей во время массовых беспорядков.

«Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объективного установления всех обстоятельств и виновных в январской трагедии, а также регулярного информирования общественности о результатах расследования. Кроме того, президент обратил внимание на особую важность обеспечения законности во всех сферах социальной и экономической жизни страны», - заключила пресс-служба главы государства.