Меньше 50 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 3 случая в Алматы, по одному – в столице и Карагандинской области, сообщил Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 305 774 случая КВИ.

По данным Минздрава, также за сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной пневмонии, а всего – 89 170.

Летальных случаев ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 135 человек (88 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 человека, на амбулаторном уровне лечатся 92. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов.