Mercedes-Benz отзывает около 1 млн автомобилей по всему миру

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти миллион автомобилей по всему миру из-за потенциальной проблемы с тормозной системой, сообщает агентство Bloomberg .

Mercedes-Benz заявляет, что «особенно сильное или резкое» торможение может привести к механическому повреждению усилителя тормозов автомобиля в «редких случаях» очень сильной коррозии.

По данным Федерального транспортного управления Германии, это затрагивает внедорожники ML и GL, а также минивэн R-класса, выпущенные в период с 2004 по 2015 год.

По всему миру отозвано более 993 тыс. автомобилей, из которых 70 тыс. — в Германии.

В январе Mercedes-Benz отозвал более 800 тыс. машин по всему миру из-за возможной неисправности в насосе охлаждающей жидкости, что может привести к возгоранию. Это затронуло дизельные модели GLC, GLE, GLS, а также классы С, Е и S, произведенные в январе – октябре 2017 года.