Независимые наблюдатели фиксируют первые нарушения на референдуме

Наблюдатели «Еркіндік Қанаты» зафиксировали ограничение передвижения наблюдателей, запрет на ведение фото- и видеосъемки и нарушение тайны голосования: на одном из участков на кабинку для голосования была направлена видеокамера.

Кроме того, организация сообщает о случаях массового голосования полицейских.

«После открытия сразу на несколько участков прибыли группы полицейских для голосования, которых члены комиссии проверяют через платформу eGov. В текущих условиях не представляется возможным проверить законность голосования, а именно относились ли полицейские к участкам, где они голосовали, или нет», – отмечают наблюдатели.

Также были зафиксированы попытки провокаций со стороны наблюдателей от других организаций. От «Еркіндік Қанаты» наблюдают 58 человек.

Наблюдатели Лиги Молодых Избирателей МИСК фиксируют случаи, когда избиратели фотографировались на участках «для отчета по работе», когда бюллетень выдавался без предоставления оригинала документа, подтверждающего личность – по фотографии на телефоне, а также несколько случаев голосования за родственников. Зафиксированы случаи в Семее и Усть-Каменогорске, когда избиратели прикреплены сразу к двум участкам. В Алматы журналисты МИСК также заметили, что за ними идет слежка рядом с избирательными участками №55, 57 и 257.

Лига Молодых Избирателей наблюдает на 34 участках по Казахстану, из них 12 – в Алматы, 4 – в столице, по 5 – Петропавловске, Семее, Усть-Каменогорске и по одному в Шымкенте, Актау и Есиле.