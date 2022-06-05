Самая низкая явка на референдум остается в Алматы и столице

Избирательные бюллетени в Казахстане по состоянию на 16:00 часов получили 7 127 366 граждан, или 60,80% избирателей. При этом самая низкая явка продолжает оставаться в городе Алматы, где на избирательные участки пришли только 25,95% граждан, сообщил член центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов.

«В общем, по стране на 16:00 часов получили бюллетени 7 127 366 граждан, что составляет 60,80% от числа включенных в списки для голосования», - сказал Смагулов.

Согласно его данным, самая низкая явка отмечена в городе Алматы – 25,95% и столице – 48,40%. Затем идут Мангистауская область – 53,13%, Актюбинская область – 53,52%, Атырауская – 56,19%, Шымкент – 63,34%, Павлодарская область – 64,58%, Акмолинская область – 65,11%, Алматинская – 66,58%, Жамбылская – 67,36%, Восточно-Казахстанская – 68,30%, Карагандинская – 68,69%, Костанайская – 69,18%, Северо-Казахстанская – 69,80%. Лидерами по голосованию остаются Туркестанская область, где на избирательные участки пришли 72% граждан, и Кызылординская область – 72,26%.