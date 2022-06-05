В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на референдуме по поправкам в Конституцию, сообщил в воскресенье в ходе брифинга секретарь центральной комиссии референдума Мухтар Ерман. Явка избирателей составила 67,65%.

«Всего по стране включены в списки граждан, имеющих право на участие в республиканском референдуме, 11 732 699 человек. Бюллетени получили 7 936 655 граждан, что составляет 67,65% от числа включенных в списки для голосования», - сообщил Ерман.

По состоянию на 20:00 часов завершилось голосование в 12 регионах страны и на 12 зарубежных участках. В западных регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях – избирательные участки закроются на час позже.

В данный момент явка в регионах составила: по Акмолинской области – 73,81%, по Актюбинской области – 55,90%, по Алматинской области – 72,83%, по Атырауской области – 62,45%, по Западно-Казахстанской области – 65,49%, по Жамбылской области – 69,59%, по Карагандинской области – 77,39%, по Костанайской области – 77,28%, по Кызылординской области – 75,02%, по Мангистауской области – 59,14%, по Павлодарской области – 75,53%, по Северо-Казахстанской области – 75,49%, по Туркестанской области – 80,66%, по Восточно-Казахстанской области – 77,49%. В столице - 57,06%, в Шымкенте – 72,53%, в Алматы – 32,35%.