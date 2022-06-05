68,44% казахстанцев приняли участие в республиканском референдуме – предварительные итоги

В республиканском референдуме приняли участие 8 030 739 граждан Казахстана, или 68,44%. Такие предварительные итоги озвучил в воскресенье в ходе брифинга секретарь центральной комиссии референдума Мухтар Ерман.

«Всего по стране включены в списки граждан, имеющих право на участие в республиканском референдуме, 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан, что составляет 68,44% от числа включенных в списки для голосования», - сказал Ерман.

По состоянию на 22:00 часов по времени столицы завершилось голосование на всех участках страны и на 25 зарубежных участках. На 40 участках при представительстве РК в иностранных государствах голосование еще продолжается.

По предварительным оперативным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан в регионах составила: по Акмолинской области – 73,81%, по Актюбинской области – 58,06%, по Алматинской области – 72,83%, по Атырауской области – 67,68%, по Западно-Казахстанской области – 69,37%, по Жамбылской области – 69,59%, по Карагандинской области – 77,39%, по Костанайской области – 72,28%, по Кызылординской области – 79,89%, по Мангистауской области – 61,19%, по Павлодарской области – 75,53%, по Северо-Казахстанской области – 75,49%, по Туркестанской области – 80,66%, по Восточно-Казахстанской области – 77,49%. В столице свои голоса отдали 57,06% человек в Шымкенте – 72,53%, а самая низкая явка в Алматы – 32,30%.

«Комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Мы ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге, о времени котором будет объявлено дополнительно», - сообщил также Ерман.