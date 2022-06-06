Это связано с реконструкцией теплосетей
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В Алматы временно изменят схему движения 10 маршрутов общественного транспорта
Фото Жанары Каримовой

В связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Толе би, от улицы Конаева до проспекта Достык, с 7 июня временно будут изменены схемы движения десяти маршрутов, сообщает пресс-служба городского акимата.

Так, схема маршрута №118 изменится в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – далее по схеме; в западном направлении: ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

Схема маршрута №201 в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме; в западном направлении: ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№205 в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме; в западном направлении: ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№206 в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме; в западном направлении: ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№209 в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме; в западном направлении: ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№210 в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме; в западном направлении: ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№224 в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме; в западном направлении: ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№37 в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме; в западном направлении: ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№48 в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме; в западном направлении: пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№66 в северном направлении: пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – далее по схеме; в южном направлении: ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.

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