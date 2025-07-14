Экс-глава службы спецпрокуроров Олеся Кексель подозревается в пытках

Информацию подтвердили в генеральной прокуратуре
Экс-руководитель службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры Олеся Кексель проходит подозреваемой по делу о пытках, подтвердили «Власти» в Генпрокутаруре.
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