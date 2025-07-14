Экс-глава службы спецпрокуроров Олеся Кексель подозревается в пытках

Экс-руководитель службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры Олеся Кексель проходит подозреваемой по делу о пытках, подтвердили «Власти» в Генпрокутаруре.

Источник сообщил «Власти», что суд санкционировал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

4 июля генеральная прокуратура сообщила о задержании бывшего руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках.

В разные годы Татубаев занимал должности начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры; руководителя департамента досудебного расследования Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции и заместителя завотделом правоохранительной системы администрации президента Казахстана. Он покинул госслужбу в марте 2022 года, оставив пост советника министра юстиции, который занимал с 2020 года.

Олеся Кексель в 2017-2018 годах занимала должность заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции, с января 2018 года по май 2019 года была начальником службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры. Кексель руководила следственными группами по резонансным уголовным делам бывшего премьер-министра страны Серика Ахметова, министров национальной экономики и здравоохранения Куандыка Бишимбаева и Жаксылыка Доскалиева.

В 2019 году предприниматель Ерлан Набиев обвинил ее и члена следственно-оперативной группы генеральной прокуратуры Бауржана Габбасова в пытках по уголовному делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы. Однако досудебное расследование в отношении Кексель было прекращено за отсутствием состава преступления.