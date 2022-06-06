Он появится в списке зарегистрированных каналов 9 июня
  • 97
Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Латвии
КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА

Национальный совет электронных СМИ Латвии в понедельник выдал разрешение на вещание телевизионной программе «Дождь»/TV Rain, что позволит телеканалу транслироваться из Риги, сообщает издание Delfi.

«Дождь» появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня. Переговоры о трансляции телеканала из Латвии шли примерно три месяца.

В начале марта независимый российский телеканал «Дождь» временно прекратил свою деятельность. Генеральный директор канала Наталья Синдеева объяснила это решение законом о распространении фейковых новостей, по которому за распространение недостоверной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы убирают скульптуры, стоящие перед Музеем искусств им. Кастеева
Новости
Активистки Демпартии провели акцию протеста на избирательном участке в Алматы
Новости
В Алматы появился мурал с портретом убитой во время январских событий четырехлетней девочки
Новости
«Зима в Рехабе»: документальный фильм о борьбе с зависимостью вышел в казахстанский прокат
Новости
Родители погибшей в Алматы девочки требуют профессионального расследования дела
Новости
Независимые наблюдатели фиксируют первые нарушения на референдуме