Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Латвии

Национальный совет электронных СМИ Латвии в понедельник выдал разрешение на вещание телевизионной программе «Дождь»/TV Rain, что позволит телеканалу транслироваться из Риги, сообщает издание Delfi .

«Дождь» появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня. Переговоры о трансляции телеканала из Латвии шли примерно три месяца.

В начале марта независимый российский телеканал «Дождь» временно прекратил свою деятельность. Генеральный директор канала Наталья Синдеева объяснила это решение законом о распространении фейковых новостей, по которому за распространение недостоверной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию.