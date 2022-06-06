Концентрацию экономических ресурсов в одних руках пересмотрят законодательно – Токаев

Казахстану необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц, заявил в понедельник в ходе обращения к населению президент Касым Жомарт-Токаев. Он также анонсировал новые реформы правоохранительной и судебной систем и пообещал озвучить их в сентябре в парламенте.

«Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции», - сказал Токаев.

Он напомнил, что в Казахстане создана межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов. Президент заверил, что страна власть продолжит курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека.

«В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В новом, справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. В этой связи президент анонсировал «конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны», которые пообещал представить в своем выступлении на открытии очередной сессии парламента в сентябре 2022 года.