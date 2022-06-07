20 млрд тенге выделят на формирование зернофуражного фонда на случай повторения засухи – МСХ

20 млрд тенге выделят на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда, чтобы обеспечить сохранность поголовья скота и птицы, если повторится засуха, как в 2021 году, сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на заседании правительства во вторник.

«По состоянию на сегодняшний день в рамках форвардного закупа АО “НК “Продовольственная контрактная корпорация” поступили 552 заявки от 371 сельхозтоваропроизводителя на сумму свыше 93,7 млрд тенге. Профинансирована 441 заявка 303 сельхозтоваропроизводителей на сумму 80 млрд тенге. Кроме того, одобрено выделение 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200 тыс. тонн, который в случае повторения засухи 2021 года обеспечит сохранность поголовья скота и птицы», - сказал Карашукеев.

Также расширен перечень закупаемых культур до десяти наименований: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овёс, подсолнечник, лён, рапс, соя, гречиха и кукуруза.

Общая сумма финансирования по программе форвардного закупа «Продкорпорации» составит 100 млрд тенге.

Карашукеев отметил, что, по данным «Казгидромета», «в целом наблюдается благоприятная погода для будущего урожая».

«Ожидается выпадение осадков во всех зерносеющих регионов. Вместе с тем в южных регионах отмечается дефицит влагообеспеченности. В связи с чем акимам южных регионов необходимо своевременно принимать меры по обеспечению фермеров поливной водой. Следующим шагом сохранения и увеличения урожайности является меры по защите растений. В связи с чем прошу акимов областей взять на контроль вопросы проведения химических обработок против сорных растений и вредителей», - отметил министр.