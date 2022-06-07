Казахстан отменяет требование о предоставлении ПЦР-теста или паспорта вакцинации при пересечении границы

Межведомственная комиссия по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана, с учетом стабилизации эпидситуации в стране и в мире, приняла решение отменить требование о предоставлении ПЦР-теста или паспорта вакцинации при пересечении границы.

«Отменить с 8 июня обязательное требование для граждан РК и иностранцам предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Также отменяется запрет на работе 12-и временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках границы в семи регионах республики.