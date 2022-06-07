Новшество планируется внедрить с нового учебного года
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Обучать трем языкам казахстанских школьников МОН планирует постепенно
Фото Жанары Каримовой

Министерство образования и науки Казахстана планирует с нового учебного года разгрузить первоклассников и сделать для них обучение казахскому, русскому и английскому языкам постепенным. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

«Решение, которое было принято по изучению языков в начальной школе, имеет соответствующее научное обоснование. Здесь не надо искать каких-то причин, это только наука, дидактика. Когда ребенок приходи в первый класс, и у него сразу три букваря – казахский, русский, английский. Шестилетнему ребенку очень сложно. Мы видим в последние годы, проводили мониторинг, есть необходимость принятия других решений», - сказал Аймагамбетов в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, планируется, что с нового учебного года дети, которые обучаются на государственном языке, сначала будут изучать казахский, родной, язык, «а когда уже научатся читать и писать, в целом поймут сам процесс и методику», во втором классе начнут изучать русский язык.

«А в третьем классе еще проще изучить третий язык, уже на латинской графике. Это наши предложения, наши планы», - добавил Аймагамбетов.

Он добавил, что обновлять книги в этом году нет необходимости.

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