К делу о нарушении неприкосновенности частной жизни приобщили дело о распространении заведомо ложной информации
Главу фонда #НеМолчиKZ признали подозреваемой по двум уголовным делам
Фото Юны Коростелевой

Главу фонда #НеМолчиKZ Дину Смаилову признали подозреваемой по статьям Уголовного кодекса 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) и 274 (распространение заведомо ложной информации). Об этом правозащитница сообщила на своей странице Facebook. Она считает, что уголовные дела были возбуждены из-за критики работы полиции Алматы.

«27 мая 2022 года мне присвоен статус "Подозреваемая" по статье 147 ч.5 УК РК и 274 ч.2 УК РК! (...) Все дела против меня возбуждает алматинский департамент полиции, не Кызылорда, а Алматы! Потому что я критикую деятельность полиции Алматы, потому что я требую отставки руководства, потому что я не признаю полицейских, которые пытают наш народ в своих застенках!», – написала Смаилова.

24 мая Смаилова сообщила о временном приостановлении работы горячей линии фонда из-за «преследования правоохранительными органами Казахстана».

17 мая глава фонда #НеМолчиKZ рассказала «Медиазоне» о том, что ей присвоили статус свидетеля с правом на защиту по уголовному делу после поста об изнасиловании второклассницы в Кызылорде: «Я считаю это актом устрашения. Официально правоохранители не показывают никаких бумаг о том, что заведено дело, но пытаются вызывать на допросы, чтобы я нервничала и помалкивала».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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