Ранее по этому делу смягчили наказания другим трем активистам
Осуждённый на пять лет по «делу 13 активистов» Ноян Рахимжанов освобожден условно-досрочно
Фото экрана во время судебного процесса

В среду, 8 июня, гражданский активист Ноян Рахимжанов, осужденный осенью прошлого года на пять лет за организацию и участие в деятельности движений ДВК и «Коше партиясы», вышел на свободу условно-досрочно. Две недели назад Капшагайский городской суд смягчил наказание активисту. Рахимжанов проведет под пробационным контролем три года, сообщил активист журналисту радио «Азаттык».

«Сегодня утром в семь часов меня выпустили из исправительного учреждения, и сотрудники отвели меня к себе домой. Состояние здоровья у меня неплохое и я в хорошем настроении», — сказал Рахимжанов.

11 октября 2021 года суд Алматы огласил приговор по делу 13 активистов, которых обвиняли в «организации и участии в запрещенной организации» (часть 1, 2 статьи 405 Уголовного кодекса). Ноян Рахимжанов и еще трое активистов были приговорены к пяти годам лишения свободы. В апреле этого года Капшагайский городской суд смягчил наказание Кайрату Клышеву, Асхату Жексебаеву и Абаю Бегимбетову, заменив неотбытую часть тюремного срока на ограничение свободы на тот же срок. Ранее правозащитники включили их в список политических заключенных. Еще семь активистов получили по году ограничения свободы, двое – по два года ограничения свободы.

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