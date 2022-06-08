Вместо них обещают посадить новые
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В роще Баума в Алматы вырубят более 3 тыс. аварийных деревьев
Фото Ирины Гумыркиной

3 311 деревьев в роще Баума являются аварийными и подлежат санитарной рубке, сообщает «Казинформ».

«Исследования показали, что 30% деревьев всего парка подвержены болезням, заражены вредителями. Из этого количества 3 311 деревьев считаются погибшими и аварийными. Они подлежат обязательной санитарной вырубке. Санитарная рубка является защитным мероприятием, так как несвоевременная вырубка этих деревьев может привести к заражению оставшихся здоровых деревьев», - отметил руководитель отдела маркетинга, мониторинга и контроля КГУ РГУ парк «Медеу» Бауыржан Сайлаубеков.

Он заверил, что деревья будут вырубать поэтапно, в этом году планируется вырубка 500 вязов и кленов, а на их месте высадят новые. Пока разрешение на вырубку не получено.
Также проведут санитарную обрезку более 7 тыс. деревьев.
Всего на территории рощи Баума насчитываются около 104,5 тыс. деревьев 49 видов, из них 7 видов хвойных и 42 - лиственных.

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