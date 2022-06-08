Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится 16 июня

16 июня в новой области Улытау пройдет первое заседание Национального курултая, сообщил государственный секретарь Ерлан Карин. Там соберутся депутаты, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества, политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов.

Сообщается, что одной из важнейших задач собрания является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

«Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства. Действительно, судьба Родины находится в руках каждого из нас. Нам предстоит кардинально трансформировать систему общественных и личных ценностей», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне, 6 июня.