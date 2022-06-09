Токаев обсудил с первым заместителем генсека ООН сотрудничество Казахстана и организации

«Собеседники рассмотрели приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по достижению целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, противодействию пандемии, обеспечению гендерного равенства и прав человека», - говорится в сообщении.

Глава государства отметил исключительную роль всемирной организации в формировании и развитии принципа многосторонности и международной дипломатии, а также подчеркнул твердую приверженность Казахстана дальнейшему всестороннему укреплению сотрудничества с ООН и ее повестке по решению глобальных проблем.

Он приветствовал инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созыву «Саммита будущего» высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности в 2023 году и подчеркнул важность принятия безотлагательных и масштабных действий для достижения целей в области устойчивого развития в условиях актуальных вызовов современности.

«Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высоко оценил лидерство Амины Мохаммед в реализации региональной программы SpotLight Initiative для Центральной Азии и Афганистана, направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. В ходе беседы также была рассмотрена афганская проблематика. Амина Мохаммед подчеркнула особую важность активизации международных усилий в решении проблем, связанных с социально-экономическим восстановлением Афганистана», - указывается в сообщении.

Также сообщается, что первый заместитель генерального секретаря ООН дала высокую оценку уровню многопланового партнерства между Казахстаном и ООН за 30-летний период.