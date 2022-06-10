Это связано с отсутствием данных из Китая
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В ВОЗ заявили о невозможности установить причину возникновения пандемии COVID-19
фото Reuters

Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что ее последнее расследование происхождения COVID-19 не дало результатов, в основном из-за отсутствия данных из Китая, сообщает Reuters.

Как говорится в отчете группы экспертов ВОЗ, все имеющиеся данные показывают, что COVID-19, вероятно, произошел от животных, вероятно, от летучих мышей, однако из-за отсутствия данных из Китая, где первые случаи были зарегистрированы в декабре 2019 года, невозможно точно определить, как вирус впервые передался людям.

Пандемия уже унесла жизни не менее 15 млн человек по всему миру, и ученые говорят, что важно установить, что произошло, чтобы предотвратить подобные вспышки. Но научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO) заявила, что сделать это по-прежнему невозможно. Несмотря на существующие «признанные проблемы» в расследовании «спустя столь долгое время после первоначальной вспышки», их работа будет продолжена.

Жан-Клод Манугерра, сопредседатель SAGO, отмечает, что оспа обезьян является «иллюстрацией того, насколько нам нужна эта глобальная структура», чтобы выяснить, как появляются будущие патогены.

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