В столице и шести регионах Казахстана тарифы на коммунальные услуги и подъездные пути снижены на 4,3 млрд тенге

В столице и шести регионах Казахстана по итогам мая утверждены временные компенсирующие тарифы на коммунальные услуги на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге, сообщает комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК.

Как напомнили в комитете, согласно законодательству о естественных монополиях, субъект естественных монополий (СЕМ) обязан ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы. А согласно Правилам формирования тарифов, анализ отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы проводится уполномоченным органом в течении шестидесяти календарных дней со дня его поступления. Неисполнение СЕМ определенных обязательств, к примеру, по модернизации и развитию, которые он взял на себя при получении тарифа, влечет введение компенсирующего тарифа: временное снижение тарифа до полного возврата потребителям неосвоенных средств.

«КРЕМ и его территориальные подразделения рассмотрели и проанализировали отчеты тех субъектов-монополистов, чьи отчеты на сегодня уже рассмотрены на предмет исполнения утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 2021 год. На сегодня, по результатам рассмотрения отчетов, выявлены неисполнения обязательств по 30 СЕМ, из них такие крупные субъекты-монополисты, как АО “Астана-Энергия”, АО “Астана-Теплотранзит”

(г.Нур-Султан), КГП “Талдыкоргантеплосервис” (Алматинская область) и другие», - сообщили в комитете.

В результате в семи регионах Казахстана (в столице, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях) утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по таким услугам, как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и предоставление подъездных путей.

«Снижение тарифов в разрезе услуг в среднем составило: теплоснабжение – 17%; водоснабжение – 7,4%; водоотведение – 3%; электроснабжение – 18,6%», - уточнили в ведомстве.