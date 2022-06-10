Жанболату Мамаю продлили срок содержания под стражей до 9 июля

В пятницу, 10 июня, специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил арест лидеру незарегистрированной Демократической партии Жанболату Мамаю до четырех месяцев, которые закончатся 9 июля 2022 года. О продлении срока ходатайствовало следствие, сообщили активисты Демпартии на странице в Facebook.

«Удовлетворить ходатайство руководителя следственной группы Литвиненко о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемого Мамая Жанболата Мамайулы до четырех месяцев, то есть до 9 июля 2022 года» – зачитала приговор судья.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти о жертвах январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд приговорил его к двум месяцам содержания под стражей как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц.

8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации». Накануне международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить оппозиционного активиста Жанболата Мамая. Freedom House обеспокоен тем, что против Мамая были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе, что ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека.

До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

В новости исправлен заголовок и другие фрагменты, в которых упоминается дата окончания срока содержания Мамая под стражей