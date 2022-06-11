Акимом Улытауской области назначен Берик Абдыгалиулы

«Назначить Әбдіғалиұлы Берік акимом области Ұлытау», - говорится на сайте президента.

По информации пресс-службы главы государства, руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу на собрании маслихатов всех уровней региона Улытауской области внес на рассмотрение две кандидатуры на должность акима Улытауской области – Берик Абдыгалиулы и Серика Шайдарова, заместителя акима Карагандинской области.

По итогам открытого голосования, из 64 депутатов 51 проголосовал за кандидатуру Берика Абдыгалиулы, 13 депутатов отдали свой голос за Серика Шайдарова.

Берику Абдыгалиулы 50 лет. Он родился в Улытауском районе Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «История», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Региональный и Муниципальный менеджмент», степень MBA, также проходил стажировку в органах госуправления США, учился в Школе государственного управления им. Дж. Кеннеди (США) по специальности «Стратегическое планирование и управление». В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК, в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации, в министерстве информации и общественного согласия, в министерстве культуры, информации и общественного согласия, в аналитическом Центре Совета Безопасности, был замакима Темиртау, главным инспектором администрации президента РК, акимом Улытауского района Карагандинской области, Жезказгана, а также Аркалыка, заместителем акима Карагандинской области, руководителем научно-исследовательского Центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК, внештатным советником министра культуры и информации. До января 2021 года занимал должность акима Улытауского района Карагандинской области. С января 2021 года являлся депутатом мажилиса парламента седьмого созыва.