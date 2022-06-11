Бейбит Исабаев возглавил Жетысускую область

Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области. До этого он занимал пост депутата сената, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича акимом области Жетысу, прекратив его полномочия депутата сената парламента», − говорится в указе президента.

59-летний Исабаев − выпускник Казахского государственного университета имени С.М. Кирова по специальности журналист, а также Дипломатической академии министерства иностранных дел Казахстана по специальности специалист-международник.

В разные годы занимал должности вице-министра культуры и информации, пресс-секретаря президента Казахстана, чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Пакистане, Турции и по совместительству в Албании, в Кыргызстане, в Азербайджане. С 2019 по 2022 годы возглавлял представительство президента Казахстана в парламенте.